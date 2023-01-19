Apple готовит новое устройство, которое заменит вам iPad

Компания Apple работает над умным дисплеем для дома. Об этом сообщает MacRumors.
Слухи о разработке некоего домашнего «яблочного» устройства ходят уже довольно давно. Ранее инсайдеры полагали, что это будет что-то среднее между HomePod и iPad — небольшая домашняя станция с сенсорным дисплеем, динамиками, микрофоном, Wi-Fi и веб-камерой. Теперь же данные немного уточнились.
Согласно источнику, инсайдеры из Bloomberg описывают будущее устройство как «домашний дисплей», очень похожий на iPad. По своим возможностям он будет объединять iPad, HomePod и Apple TV и позволит управлять умным домом, звонить по FaceTime, смотреть видео и сериалы, слушать музыку, смотреть фотоальбомы и работать с голосовым ассистентом.
По сути, такое устройство для многих будет способно заменить iPad для тех, кто использует планшет только дома и в основном для просмотра контента или видеозвонков.
Инсайдеры говорят, что «умный» дисплей для дома может выйти в 2024 году.
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