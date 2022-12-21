Фильмы

Новый «Аватар» сломал несколько кинотеатров

Александр



Оборудование в нескольких японских кинотеатрах сломалось во время показа фильма «Аватар: Путь воды». Он оказался слишком требовательным к техническим возможностям проекторов.

Кинотеатры показывают новый «Аватар» как минимум в трёх форматах: 2D 24 fps, 2D 48 fps и 3D 48 fps. Последний формат (он же HFR или High Frame Rate) самый крутой — с объёмным и более плавным изображением, что выливается в высокодинамичную и эффектную картинку. Выяснилось, что далеко не все проекторы справляются со столь высокой частотой кадров, они перегреваются и выходят из строя.

Кинотеатрам пришлось в спешном порядке устанавливать резервные проекторы и заказывать плёнку с более простой копией фильма, рассчитанной на воспроизведение 24 кадров в секунду. С проблемами столкнулись кинотеатры, принадлежащие компаниям United Cinemas Co., Toho Col и Tokyu Corp.

«Аватар: Путь воды» не первый фильм, выпущенный в прокат в формате HFR, до него с повышенной частотой кадров показывали фантастический боевик «Гемини» с Уиллом Смитом и трилогию «Хоббита». Для экономии ресурсов скорость 48 кадров в секунду задействуется только в динамичных сценах, а в диалогах и спокойных с визуальной точки зрения моментах используется классический вариант с 24 кадрами в секунду, считающийся основным кинематографическим стандартом.

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Источник:
Bloomberg
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