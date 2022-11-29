Apple TV+ Кино

Встречайте: Райан Рейнольдс+. Это новый потрясающий продукт Apple TV

Фархад

Apple TV+ RR

Стриминговый сервис Apple TV+ представил улучшенную версию популярного актёра Райана Рейнольдса в новом ролике, рекламирующем праздничный мюзикл «В духе Рождества».

Видеоролик создан в стиле фирменных презентаций Apple. Ведущие — Уилл Феррелл и Октавия Спенсер — анонсируют скидку в честь «Киберпонедельника» на новый продукт под названием «Райан Рейнольдс+». При этом исполнитель роли Дэдпула выглядит слегка рассерженным из-за насмешек в его сторону.


Всё заканчивается призывом к просмотру на Apple TV+ мюзикла «В духе Рождества», основанного на классическом произведении Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе».

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Источник:
AppleInsider
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