Новый баг в macOS Ventura ломает работу приложений

Пользователи компьютеров Mac начали жаловаться на обновление macOS Ventura 13.5, выпущенное Apple 24 июля. Оно ломает службы определения местоположения.Судя по сообщениям на профильных форумах, в настройках пропадают приложения с доступом к геолокации. Если перейти в раздел «Системные настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Службы геолокации» в macOS Ventura‌ 13.5, вы не увидите там приложений. Следственно, пользователи не могут включать и выключать службы определения местоположения для программ, а также не могут контроллировать использование этих данных.Также при установке приложений, которым нужен доступ к геолокации, вы столкнётесь с ошибкой, а новый софт работать не будет.Пока решения этой проблемы нет. Скорее всего, Apple устранит этот баг в следующем обновлении macOS.