Новый баг в macOS Ventura ломает работу приложений

Фархад
macOS Ventura

Пользователи компьютеров Mac начали жаловаться на обновление macOS Ventura 13.5, выпущенное Apple 24 июля. Оно ломает службы определения местоположения.

Судя по сообщениям на профильных форумах, в настройках пропадают приложения с доступом к геолокации. Если перейти в раздел «Системные настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Службы геолокации» в macOS Ventura‌ 13.5, вы не увидите там приложений. Следственно, пользователи не могут включать и выключать службы определения местоположения для программ, а также не могут контроллировать использование этих данных.

Также при установке приложений, которым нужен доступ к геолокации, вы столкнётесь с ошибкой, а новый софт работать не будет.

Пока решения этой проблемы нет. Скорее всего, Apple устранит этот баг в следующем обновлении macOS.
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Источник:
MacRumors
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