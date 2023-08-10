Mac Studio с процессорами M2 Max и M2 Ultra появился в России

Александр


По данным «Газеты.ру», в России начались продажи представленного два месяца назад компьютера Apple Mac Studio с новыми процессорами. Устройства ввозятся методом параллельного импорта и доступны в розничных точках крупных торговых сетей.

Версия Mac Studio с процессором M2 Max продаётся по ценам от 250 тысяч рублей. В базовой модели 12-ядерный ЦПУ, 38-ядерный графический чип и 96 ГБ унифицированной памяти.

Вариант компьютера с процессором M2 Ultra стоит почти в два раза дороже — от 470 тысяч рублей. В нём используется 24-ядерный ЦПУ, 76-ядерная графика и унифицированная память объёмом 96 ГБ. Эта версия поддерживает подключение до шести мониторов Apple Pro Display XDR или их аналогов.

В США Mac Studio с M2 Max стоит от 1999 долларов, а с M2 Ultra от 3999 долларов. В пересчёте на российскую валюту получается 192 тысячи и 385 тысяч рублей соответственно.
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