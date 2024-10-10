Новый челлендж для владельцев Apple Watch! Как получить медаль просто так

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Сегодня, 10 октября, компания Apple запустила специальное соревнование активности в честь Дня психологического здоровья. Владельцы Apple Watch и iPhone могут получить специальные награды, выполнив очень короткое задание.Чтобы забрать себе в коллекцию эксклюзивную медаль, запустите приложение «Осознанность» и запишите 10+ минут «Дыхания» или «Размышления». Через несколько минут после завершения активности, вы получите уведомление о новом достижении.Вместе с уникальными медалями пользователи Apple Watch получили новые анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.Если вы вдруг пропустили дату, или просто лень дышать, переведите дату на сопряжённом iPhone на 10 октября 2024 года, зайдите в «Здоровье» > «Обзор» > «Данные» > «Минуты осознанности» и добавьте 10+ минут. Перезагрузите часы, получите медальку и верните текущую дату в настройках смартфона.