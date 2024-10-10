Новый челлендж для владельцев Apple Watch! Как получить медаль просто так

Фархад
Apple Watch

Сегодня, 10 октября, компания Apple запустила специальное соревнование активности в честь Дня психологического здоровья. Владельцы Apple Watch и iPhone могут получить специальные награды, выполнив очень короткое задание.

Чтобы забрать себе в коллекцию эксклюзивную медаль, запустите приложение «Осознанность» и запишите 10+ минут «Дыхания» или «Размышления». Через несколько минут после завершения активности, вы получите уведомление о новом достижении.

Вместе с уникальными медалями пользователи Apple Watch получили новые анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.

Если вы вдруг пропустили дату, или просто лень дышать, переведите дату на сопряжённом iPhone на 10 октября 2024 года, зайдите в «Здоровье» > «Обзор» > «Данные» > «Минуты осознанности» и добавьте 10+ минут. Перезагрузите часы, получите медальку и верните текущую дату в настройках смартфона.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Владельцы Apple Watch в шоке: часы с watchOS 11 творят настоящую магию, и это не шутка
Apple обидно урезала новые Watch Series 10
Нашли на AliExpress идеальную зарядку для Apple Watch. Как вы без неё жили?

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Tigrolik
+750
Tigrolik
Не как, а зачем.
час назад в 13:04
#

Читайте также