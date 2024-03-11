Новый доступный смартфон Samsung заставит вас забыть про Galaxy S24



Компания Samsung представила два новых смартфона Galaxy A-series. О них пишет Digital Trends.



Согласно источнику, обе новинки получили очень достойное железо и смогут «перетянуть» поклонников флагманской линейки Galaxy S благодаря более низкому ценнику. Речь идет о Galaxy A55 и Galaxy A35 — «под капотом» обоих смартфонов скрываются чипы Exynos, отличные дисплеи и неплохие камеры.





Samsung Galaxy A55 оснащен восьмиядерным процессором Exynos 1480 в сочетании с 8 либо 12 Гб оперативной памяти и 128 либо 256 Гб постоянной. Дисплей SuperAMOLED диагональю 6,6 дюйма поддерживает обновление изображения с частотой 120 Гц, а корпус выполнен из алюминия и стекла. Что касается камер, то тройной модуль состоит из 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширика на 12 Мп и телевика на 5 Мп — всё это с фирменным ночным режимом и возможностью съемки в Super HDR.Вторая новинка подешевле и попроще. Galaxy A35 работает на базе Exynos 1380, предлагает 6 / 8 Гб оперативой памяти и 128 / 256 Гб постоянной. Дизайн его очень похож на старшего собрата, у обоих смартфонов практически отсутствует «подбородок», обычно выдающий бюджетные модели. Оба устройства получили аккумуляторы на 5000 мАч и работают на OneUI 6.1 на базе Android 14.Новинки были представлены в Европе по цене от 435 и 564 долларов соответственно; по курсу на сегодня это составляет примерно 40 и 50 тысяч рублей. Ценники оказались немного ниже, чем на прошлогодние модели этой линейки, а «железа» Galaxy A55 будет достаточно даже в меру требовательным пользователям.