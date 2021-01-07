Ожидается, что Apple представит новый iPad начального уровня в 2021 году. Он получит обновленный дизайн на основе iPad Air третьего поколения, который дебютировал в 2019 году. Об этом сообщает японский блог Mac Otakara со ссылкой на источники в китайской цепочке поставок.
Сообщается, что размер дисплея останется на прежнем уровне — 10,2 дюйма, а корпус станет значительно тоньше — 6,3 мм. У актуальной модели iPad восьмого поколения толщина составляет 7,5 мм. Также ожидается, что новая версия будет легче — 460 г. против 490 г. планшета начального уровня, который сейчас доступен в продаже.
Mac Otakara заявляет, что устройство по-прежнему будет оснащаться датчиком Touch ID в кнопке Home и портом Lightning, а дисплей с поддержкой True Tone получит антибликовое покрытие. Помимо этого, японское издание сообщило, что планшеты iPad Pro следующего поколения не получат изменений в размере экрана и корпуса, в то время как производительность чипа A-серии будет значительно улучшена.
Ранее китайское издание cnBeta сообщило аналогичную информацию по поводу дисплея, а также, что новый планшет получит 4 ГБ оперативной памяти. Предыдущие слухи также указывали, что Apple снизит стоимость своего нового iPad начального уровня. Ожидается, что его представят весной 2021 года, а другой источник указывает на сентябрь.
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Уже не знают как склонить людей на покупку "новых" девайсов.
Кто нибудь смотрел фильм "99 центов"?
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И мы как зомби, увлекаемые всякой лабудой, плетёмся в бездушную яму потребительского существования.