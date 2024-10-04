Новый Mac mini получит редизайн впервые за 14 лет

Компактный дизайн — журналист Bloomberg Марк Гурман утверждает, что Mac mini 2024 года по габаритам будет схож с Apple TV. Для этого неттоп должен стать почти вдвое меньше;

Чипы M4 и M4 Pro — в коде бета-версий macOS Sequoia уже засветились новые компьютеры с чипами M4 и M4 Pro. Похоже, что M4 Max в этом году будет доступен только на MacBook Pro;

Порты USB-C — новый Mac mini будет оснащён пятью портами USB-C. Об этом стало известно из кода macOS 15. Гурман добавил, что два порта будут вынесены на переднюю панель, как в Mac Studio. Позже появилась информация, что в младшей версии будет 4 порта USB-C.

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Уже в этом месяце Apple планирует представить обновлённый неттоп Mac mini, который, по данным инсайдеров, получит первые масштабные изменения в дизайне с 2010 года. Собрали всё, что известно о самом компактном компьютере Apple в этой статье.Инсайдов с каждым днём всё больше, но мы выбрали только проверенные источники и выделили из них самое главное:Ожидается, что Apple представит новый Mac mini вместе с MacBook Pro и iMac на M4 уже в ближайшие несколько недель.