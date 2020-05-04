В прошлом году Apple запатентовала AR-наушники, которые позволяют слушателю ощутить «эффект присутствия» и определить точное местоположения в пространстве звуков. Такие записи называются бинауральными и они могут применяться в видеосъемке, конференц-связи и сценах с дополненной реальностью.Недавно опубликованная патентная заявка Apple демонстрирует, что этот тип звукозаписи делается с помощью iPhone. Бинауральные записи специально разработаны для прослушивания в наушниках и предназначены для передачи максимально четкого аудиопространства.Делать бинауральные записи в настоящее время можно с помощью специальных микрофонов, которые зачастую встраиваются в голову манекена для передачи максимально реалистичной звуковой картины.Такой эффект нельзя достичь просто с помощью двух близко расположенных друг к другу микрофонов. В патенте Apple описывается метод с использованием двух камер и четырех микрофонов для захвата аудио, которое потом проходит специальную программную обработку для эмуляции настоящей бинауральной записи.Вполне вероятно, что для прослушивания подобных записей понадобятся специальные наушники, о которых упоминалось в начале заметки. Тем не менее, может случиться и так, что обычная гарнитура тоже сможет передавать бинауральные записи. Стоит отметить, что к этой технологии стоит относиться с определенной долей скепсиса, поскольку Apple патентует довольно много различных изобретений, но не все они добираются в итоге до конечного пользователя.