Новый закон кардинально усложнит жизнь таксистам

Александр

Фото: Unsplash

Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий штрафы в отношении агрегаторов такси. Документ был внесён на рассмотрение в 2019 году, а теперь ему предстоит пройти ещё два чтения в Госдуме, после чего он может быть одобрен Советом Федерации и президентом, перед тем как вступить в силу.

В случае принятия закон начнёт действовать с 1 сентября. Он предусматривает штрафные санкции за различные нарушения при оказании услуг перевозки пассажиров или грузов:

· Нарушение порядка обработки информации о заказе легкового такси — штраф от 1 до 3 тысяч рублей для физлиц, от 3 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для юрлиц.

· Передача заказа на совершение поездки не получившим на это разрешение водителям — штраф от 1 до 3 тысяч рублей для физлиц и 100 до 200 тысяч рублей для юрлиц. При повторном нарушении в течение года максимальный штраф для юрлиц увеличивается до 500 тысяч рублей.

· Неразмещение агрегатором такси на своем сайте требуемой законом информации — штраф от 10 до 20 000 тысяч рублей для юрлиц, от 1 до 3 тысяч рублей для физлиц и от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц.

· Осуществление деятельности службой заказа такси без подачи извещения о начале такой деятельности либо после подачи неполных или недостоверных сведений — штраф от 20 до 50 тысяч рублей для ИП и от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц.

Депутаты рассчитывают на то, что эта законодательная инициатива позволит навести порядок в сфере автоперевозок и защитить интересы пассажиров. Проверку деятельности агрегаторов такси будет осуществлять МВД, протоколы о нарушениях будут составлять сотрудники полиции и других уполномоченных органов, а размеры штрафов будет определять суд. 

Введение этих штрафов наверняка вынудит агрегаторов такси кардинально пересмотреть отношения с таксопарками и таксистами. В некоторых из перечисленных нарушений может усматриваться вина подрядчиков и водителей, поэтому агрегаторы с большой вероятностью введут собственные штрафы для нарушителей условий работы. Никаких сомнений в том, что в конечном итоге финансовая ответственность частично ляжет на водителей.
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