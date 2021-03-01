





Пользователи соцсетей с 1 марта 2021 года получили право требовать полное удаление профиля со всеми личными данными. Сейчас большинство соцсетей лишь убирают профили из открытого доступа, сохраняя возможность восстановить в течение некоторого времени. Кроме того, появилась возможность запретить соцсетям хранить определённые виды персональных данных и передавать их сторонним организациям (например, рекламным сервисам и банкам).Пока нет точного понимания, как будет действовать новый закон, но некоторые моменты уже известны. Владелец сайта, на котором хранится информация о пользователе, будет считаться оператором общедоступных персональных данных. Пользователи смогут решать, какие данные о них можно публиковать, какие — передавать сторонним компаниям, а какие нужно удалить. Эту информацию нужно перечислить в отдельном документе — заявлении о согласии на обработку персональных данных (без него соцсети не смогут использовать сведения о пользователе).При удалении профиля можно запретить соцсети передавать личные данные другим организациям. Для этого тоже нужно написать заявление. В заявлении нужно указать ФИО, контактные данные (номер телефона, email-адрес или адрес проживания), а также персональные данные, обработку которых следует прекратить. На выполнение требований сайту даётся три дня, а если срок будет нарушен, можно обратиться в суд.