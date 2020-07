«Zoom for Home — это инициатива Zoom, позволяющая пользователям сервиса развернут персональное устройство для совместной работы и видеоконференций. Всё то хорошее, что вы можете делать в Zoom, вы сможете делать с помощью специально предназначенного для этого устройства», — подчеркнул Джефф Смит.

















За период пандемии коронавируса Zoom стал стандартом для онлайн-общения. Несмотря на это, компания полагает, что многим пользователям до сих пор по-прежнему сложно настроить оборудование и программное обеспечение для эффективного проведения собраний. Для того чтобы избежать этих проблем, Zoom представляет универсальное устройство с сенсорным интерфейсом, которое готово к использованию практически из коробки.Новинка получила название Zoom for Home - DTEN ME и выпускается партнерской компанией DTEN. Устройство представляет собой большой планшет с большим 27-дюймовым экраном, который оснащен тремя широкоугольными камерами и 8 микрофонами. Гаджет поставляется с предустановленным программным обеспечением Zoom. Интерфейс устройства специально разрабатывался для обеспечения легкого доступа к популярным функциям сервиса.Глава Zoom Rooms Джефф Смит сообщает, идея заключается в том, чтобы предложить устройство, которое вы можете достать из коробки и оно будет готово к использованию с минимальной суетой.Для того чтобы начать работать с устройством, нужно только присоединить его к своей учетной записи Zoom. Сразу после этого запустится удобный интерфейс с быстрым доступом ко всем самым необходимым функциям.Вы можете привязать Zoom for Home к своему календарю, чтобы все ваши запланированные собрания отображались на боковой панели. Устройство можно использовать в качестве второго экрана. Для этого оно может подключаться к ноутбуку, смартфону или планшету по воздуху. Компания уже начала принимать предварительные заказы, а стоимость новинки составляет 599 долларов.