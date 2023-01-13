Nvidia iOS

Nvidia нагло скопировала одну из топовых функций iOS

Фархад

Eye

Компания Nvidia анонсировала новую фичу своего приложения для стримеров Broadcast, которая создаёт впечатление, что автор ролика всегда смотрит на зрителя.

Nvidia Broadcast 1.4 использует искусственный интеллект для замены настоящих глаз «симулированными», которые выровнены под камеру. Нейросеть даже попытается сделать так, чтобы смоделированные глаза соответствовали цвету настоящих глаз человека в кадре.



Функция предназначена для создателей контента, которым трудно говорить на камеру, не прибегая к подсказкам или заранее заготовленному сценарию.

Пока нововведение доступно в бета-версии и работает только с видеокартами Nvidia RTX.

Кстати, Apple первой запустила функцию, имитирующую зрительный контакт для видеозвонков по FaceTime в iOS. У Microsoft также уже есть нечто подобное на компьютерах с Windows 11 и нейронным процессором.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

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Marianna Alpatova
Как раз только что попробовала эту функцию перед тем как увидеть статью: по факту она, скорее, криповая, чем реально работающая. Как-будто кто-то реально вырезал тебе оба глаза и нелепо приделал к лицу))
11 минут назад
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