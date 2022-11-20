Видеокарты Nvidia RTX 40 поднимут графику в ноутбуках на новый уровень

RTX 4080 Ti/4090 Mobility с 16 ГБ vRAM;

RTX 4080 Mobility с 12 ГБ vRAM;

RTX 4060/4070 Mobility с 8 ГБ vRAM;

RTX 4050 Mobility с 6 ГБ vRAM.

Портал Wccftech поделился первыми подробностями о будущих видеокартах Nvidia RTX 40, которые будут использоваться во флагманских ноутбуках 2023 года.Судя по первым тестам, новые видеокарты обеспечат повышение производительности примерно на 30% по сравнению с прошлогодними моделями. Более того, сама NVIDIA уже заявляла, что RTX 4070 Mobility будет мощнее RTX 3080 Ti на 15%.Ожидается, что в серию войдут следующие графические процессоры:По данным источника, Nvidia представит графические процессоры серии RTX 40 Mobility уже 3 января 2023 года на выставке CES.