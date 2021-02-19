





Резко выросший курс биткоина повлек за собой остальные криптовалюты, в том числе и эфир, и в итоге последний стало снова очень прибыльно добывать на видеокартах с 5 и более гигабайтами памяти. В результате из продажи практически исчезли все быстрые игровые видеокарты, в том числе и новые топовые Nvidia RTX 3000.Разумеется, мало кто из геймеров оказался этому рад, и, к счастью, компания Nvidia решила бороться с майнингом на обычных видеокартах. Так, выходящая 25 февраля RTX 3060 будет иметь новшество, реализованное на уровне драйвера: если будут обнаружены признаки использования видеокарты для добычи эфира, то GPU автоматически вдвое снизит производительность, сделав тем самым майнинг невыгодным из-за слишком долгой окупаемости.Скорее всего рано или поздно эту программную защиту получится преодолеть, однако, вполне возможно, на старте продаж мы увидим большое количество RTX 3060 по адекватным ценам. Напомним, что эта видеокарта имеет 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 и 3584 ядер CUDA, и позиционируется как отличное решение для игр в FHD и 2К, в том числе и с активной трассировкой лучей. Рекомендованная стоимость новинки в России — 31 800 рублей.