Не за горами День защитника Отечества, он же 23 февраля, а у вас все еще нет подарка любимому (или самому себе)? Ноутбук — хороший выход из положения: мы продолжаем работать из дома, и компактный компьютер оказывается спасением. С ним можно работать где угодно, хоть на диване, да и веб-камера с микрофоном встроены. Поэтому мы подобрали 5 различных лэптопов в разных ценовых сегментах и для разных задач — так каждый найдет что-то интересное.
Добротный мультимедийник: Huawei MateBook D 15
Большинству из нас не нужны топовые ноутбуки — нам вполне достаточно, чтобы лэптоп тянул FHD-видео, комфортно себя ощущал в интернете и позволял участвовать в видеозвонках в Zoom. В большинстве своем с такими задачами справятся даже ноутбуки за 20-25 тысяч рублей, однако пользоваться ими будет неприятно. Поэтому мы решили сразу начать с комфортного уровня.
Во-первых, это 8 ГБ ОЗУ и твердотельный накопитель как минимум на 256 ГБ. В 2021 году 4 ГБ памяти — совсем смешной объем, столько может взять себе Chrome и не подавиться. С другой стороны, лэптопы с 16 ГБ памяти стоят уже ощутимо дороже, да и для базовых задач это все же перебор. Во-вторых, обязательно необходим SSD: да, Windows 10 разумеется будет работать на жестком диске, но вот сама скорость работы вас отнюдь не порадует.
Во-вторых, нужен IPS экран и 4-ядерный процессор. Дешевые модели продолжают выпускаться с TN-матрицами из конца нулевых, и качеством картинки они отнюдь не блещут. Поэтому не экономим на своих глазах и присматриваемся к моделям с IPS-экранами. С процессором все как и с оперативной памятью: да, быстрые 2-ядерные решения еще способны обеспечить комфортный уровень работы в базовых задачах, но ради запаса на будущее стоит присмотреться к 4-ядерным CPU.
Как итог, нам отлично подходит Huawei MateBook D 15. Это легкий (всего полтора килограмма) и тонкий (17 мм) лэптоп с достаточно большим 15.6'' IPS-дисплеем, который может похвастаться далеко не самым слабым 4-ядерным CPU AMD Ryzen 5 3500U вместе с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ.
Также можно отметить металлический корпус, обилие портов USB (в том числе и USB-C), датчик отпечатков пальцев и удобный тачпад. Радует и время автономной работы — без труда можно получить 6-7 часов в смешанном режиме. Что касается стоимости, то за различные модификации MateBook D 15.6'' придется отдать около 50-60 тысяч рублей — увы, курс рубля не радует, и это не могло не сказаться на цене.
Качественный ультрабук: Apple MacBook Air M1
Когда речь заходит про качественные ультрабуки, то сразу вспоминаются MacBook Air. Было время, когда Apple почти забросила эту линейку, однако пару лет назад компания одумалась и активно ее развивает. В 2020 году Air стал одним из трех устройств компании, который получил новую SoC Apple M1 на архитектуре ARM — причем, что интересно, с полностью пассивным охлаждением.
Да-да, этот процессор, который обгоняет 4-ядерные ультрабучные решения Intel, в новом Air работает без вентилятора — а, значит, ноутбук не издает никакого шума. Кроме того, так как это ARM-процессор, он радует своей энергоэффективностью: 12-13 часов серфинга в интернете? Да легко!
Во всем другом это «стандартный» ноутбук от Apple: пара портов USB-C, отличный тачпад, хорошая клавиатура и качественный 13'' 2K IPS дисплей. Разумеется, как и большинство устройств компании, стоит Air достаточно дорого — отдать за него придется как минимум 90-100 тысяч рублей. Но, если вам нужен максимально быстрый, компактный и автономный ноутбук — MacBook Air тут вне конкуренции.
Игровой ультрабук: ASUS ROG Flow X13
Да-да, вы все верно прочли — ультрабук, подходящий для игр. И нет, не для косынки с сапером — малышка выше способна потянуть Cyberpunk 2077 в FHD со средними настройками графики! Мощность этого лэптопа удивительна для его габаритов: посудите сами, в корпусе толщиной всего 16 мм удалось поместить топовый 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800HS, 16 ГБ памяти, видеокарту Nvidia GTX 1650 и быстрый SSD на 512 ГБ. Причем весит сей 13'' ноутбук всего 1.3 килограмма.
Конечно, вы можете сказать, что GTX 1650 в ультрабуке — это, конечно, круто, но все же это далеко не самая лучшая игровая видеокарта. Asus это предусмотрела: к ноутбуку через специальный разъем можно подключить док-станцию... с RTX 3080! Уж ее производительности точно хватит даже для требовательных геймеров, да и быстрый Ryzen узким местом не станет.
В итоге можно получить очень интересный рабочий сетап: с одной стороны, у вас очень мощный ультрабук, который способен автономно работать около 4-5 часов, что позволяет брать его с собой. С другой стороны, при подключении док-станции дома вы получаете мощнейшую игровую систему, способную тянуть все хиты в 4К с трассировкой лучей. Конечно, стоит такое удовольствие недешево: за ноутбук придется выложить аж 140 000 рублей. Качественную мышку дадут в подарок.
Годный ультрабук на Windows: Dell XPS 13 9310
Вряд ли кто-то будет спорить, что MacBook Air — отличный ультрабук. Однако хватает тех, кому для работы необходим Windows, а новые Mac на Apple M1 с ним дружат не особо хорошо. Так что обратимся к стародавнему конкуренту всех MacBook — а именно линейке Dell XPS.
Раз мы говорим про компактные ультрабуки, то сложно не заметить модель XPS 13 9310. Тонкие рамки экрана, карбоновый корпус, отличный тачпад — ноутбук выглядит и ощущается премиальным. При этом производительностью он не обделен: новый 4-ядерный Intel Core i7-1165G7 радует своей мощью, а его интегрированная графика Xe вообще является самой лучшей в своем сегменте. Ну и разумеется есть 16 ГБ быстрой ОЗУ и накопитель SSD на 512 ГБ.
Из фишек можно выделить датчик отпечатков, возможность разблокировки по лицу, а также поддержку Wi-Fi 6. Что касается экрана, то он сенсорный, с диагональю 13.4'' и разрешением FHD — этого вполне достаточно, чтобы картинка была четкой. Также отметим наличие двух USB-C портов с поддержкой Thunderbolt 4 — можно даже внешнюю видеокарту подключить, чем новые MacBook обделены.
Разумеется, стоит Dell XPS 13 9310 немало — в указанной выше версии около 150 тысяч рублей. Однако, разумеется, есть и модификации проще, начиная с Core i3 и 8 ГБ памяти.
Быстрый игровой ноутбук: MSI GL65 Leopard
Ну и под конец — добротный игровой ноутбук, который, с одной стороны, не стоит как крыло самолета, но при этом играючи справляется с современными играми на высоких настройках графики. Увы, обойдемся без «RTX on» — да, эта технология действительно делает игры слегка красивее, но и видеокарты с ее поддержкой ставят лишь в крайне дорогие лэптопы.
Хорошим выбором для игр является Nvidia GTX 1660 Ti с 6 ГБ видеопамяти — она и Cyberpunk 2077 на высоких настройках вытянет, а в Assassin's Creed Valhalla вообще ультра-графикой порадует. При этом у нее неплохой запас на будущее, в том числе и по видеопамяти: так, даже в быстрые мобильные RTX 3080 ставят не сильно больше, 8 ГБ.
Также нужно учитывать, что современные игры достаточно требовательны к CPU, поэтому от 4-ядерных решений пора отказываться и переходить на 6-ядерные, такие как Core i7-10750H. С учетом Boost-частоты выше 4 ГГц проблем у этого «камешка» в играх точно не будет. Шлифуем все это 16 ГБ ОЗУ: 8 уже откровенно мало, а 32 для игр понадобятся нескоро. Ну и разумеется нужен SSD — с учетом веса современных ААА-проектов, как минимум на 512 ГБ.
В итоге нам отлично подходит MSI GL65 Leopard 10SDRK-404RU, который включает все вышеперечисленное, и стоит вполне адекватно — около 100 тысяч рублей. При этом он может похвастаться быстрой 144-герцовой матрицей, которая точно не будет лишней в различных киберспортивных играх, даря куда более плавную картинку.
При этом, что радует, ноутбук не выглядит эдаким игровым гробом из нулевых: при 15.6'' дисплее он может похвастаться весом в 2.3 кг и толщиной в 28 мм, так что его вполне можно брать с собой. Однако на долгую работу от батареи, конечно, надеяться не приходится: 3-4 часа максимум.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Если убрать фразу в скобках, то будет очень толерантно😁