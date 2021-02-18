





VAIO Corporation представила обновленный ноутбук VAIO Z (2021 года). Лэптоп получил элегантный и прочный корпус из углеродного волокна, способный выдерживать падения с высоты более 1 метра. Экран имеет диагональ в 14'' с разрешением вплоть до 4К со 100% охватом цветового пространства DCI-P3, однако есть и базовая версия с FHD-матрицей.Сердцем ноутбука выступают 4-ядерные процессоры Intel Tiger Lake (11-ое поколение) вплоть до Core i7-11370H с частотой до 5 ГГц. Объем ОЗУ варьируется от 8 до 32 ГБ, вместимость SSD — от 256 ГБ до 2 ТБ.Набор портов можно назвать минимальным: это один USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, разъем HDMI и 3,5-мм аудиовыход. При этом ноутбук не может не радовать своей массой — она составляет всего 958 грамм.Также можно выделить наличие датчика отпечатков пальцев, веб-камеру с поддержкой Windows Hello и стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Емкость аккумулятора составляет 53 Втч, ноутбук поддерживает быструю зарядку по стандарту Power Delivery с мощностью до 65 Вт.В итоге производитель заявляет, что в зависимости от установленной матрицы экрана ноутбук может проработать до 17 и даже до 34 часов. Что касается стоимости, то за базовую версию с FHD-дисплеем, Core i5-11300H, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ придется отдать около 2570 долларов (190 000 рублей). Топовая версия обойдется почти в 3500 долларов (260 000 рублей).