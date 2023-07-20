Обнаружен странный и очень обидный недостаток ChatGPT, которого никто не ожидал

Олег

ChatGPT


Ученые обнаружили странный и не очень приятный недостаток чат-бота ChatGPT. Об этом пишет Lifehacker.

Согласно источнику, в Стэнфордском университете провели эксперимент с чат-ботами разных поколений — бесплатным ChatGPT 3.5 и платным ChatGPT 4. Второй оказался существенно глупее первого, хотя всё должно было быть наоборот.

В ходе теста ученые задавали чат-ботам, выпущенным в январе и марте, различные вопросы и сравнивали точность, скорость ответов, а также их поведение. Обнаружилось, что самый свежий ChatGPT Plus на базе GPT-4 справлялся хуже своего бесплатного и менее продвинутого собрата по всем параметрам.

Вывод неутешителен: точность языковой модели GPT-4 со временем падает, а у GPT-3,5 наоборот вырастает.

За пять дней до описанного эксперимента вице-президент OpenAI решил прокомментировать обвинения в адрес чат-ботов:
«Нет, мы не сделали GPT-4 тупее. Всё с точностью до наоборот: мы делаем каждую новую версию умнее предыдущей. Сейчас у нас такая гипотеза: когда вы используете что-то более активно, вы начинаете замечать проблемы, которых не видели ранее.»

Тогда же он попросил предоставить доказательства «тупости» ChatGPT Plus, но после появления результатов тестов OpenAI больше не заходила в чат. Пока что ситуация выглядит крайне пикантно: пользователи, заплатившие за подписку ChatGPT Plus, получают более глупого чат-бота, чем «бесплатники». 

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Источник:
Lifehacker
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Комментарии

–8
oskar
Правильно. Платят меньшее количество, следовательно запросов гораздо меньше, чем на бесплатной версии, следовательно меньше обработки информации и медленнее обучение.
час назад в 00:02
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