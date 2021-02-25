





Команда разработчиков «Яндекс.Музыки» добавили в приложении видеошоты — короткие зацикленные видео к трекам. Как утверждает пресс-служба сервиса, в других аудиостримингах, работающих в России, нет ничего похожего.Для пользователей «Яндекс.Музыки» видеошоты — новый опыт взаимодействия с творчеством исполнителей. Можно не только слушать треки, но и смотреть на артистов, даже если композиции не визуализированы полноценными видеоклипами.Видеошоты уже есть у популярных треков Dua Lipa, Zivert, Little Big, Земфиры, Клавы Коки, Александра Гудкова и многих других артистов. Большинство доступных шотов собрано в чарте топ-100 на главной странице «Яндекс.Музыки».