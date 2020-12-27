





Владельцы смартфонов Redmi Note 8 Pro от Xiaomi сообщают о серьезных проблемах, которые были вызваны последним обновлением MIUI 12. Пользователи жалуются, что после установки апдейта устройства впадают в Boot Loop и не могут загрузиться.С трудностями столкнулись владельцы европейских версий Redmi Note 8 Pro при попытке установить обновление программного обеспечения с номером V12.0.3.0.QGGEUXM. Сообщается, что исправить проблему можно только с помощью сброса смартфона до заводских настроек, поэтому от установки новой версии ПО рекомендуется воздержаться.В Mi Community сообщают, что с этой проблемой сталкиваются не все пользователи, но Xiaomi предстоит её устранить. Некоторые пользователи опубликовали видео с демонстрацией бесконечного цикла загрузки.