Обновление OneUI 6.0 ломает полезную опцию на смартфонах Samsung Galaxy

Олег

OneUI
Фото: SamMobile


Пользователи смартфонов Samsung жалуются на баг в прошивке OneUI 6. Об этом пишет 9to5Google.

Судя по сообщениям, с проблемой чаще всего сталкиваются владельцы смартфонов Galaxy S23, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra и Galaxy A54. После обновления этих смартфонов до OneUI 6.0 на базе Android 14 они перестают подключаться к Android Auto по беспроводной связи.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Похоже, что проблема на стороне Google, поскольку компания оперативно включила её в свой список багов для скорейшего исправления. Однако патчей или рекомендаций для исправления пока не поступало. Если вы пользуетесь Android Auto, повремените с обновлением смартфона до Android 14. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Google
Cсылки по теме:
Популярный бюджетник Samsung Galaxy наконец получил обновление OneUI 6.0 и Android 14
Вышло очень приятное обновление для старых часов Galaxy Watch
Долгожданное приложение для Samsung Galaxy наконец пришло в Россию

Рекомендации

Рекомендации

На Wildberries творится что-то жуткое. Будьте осторожны при просмотре отзывов
Раскрыт полный список того, что Wildberries знает о каждом клиенте. Становится жутковато
Tele2 поменял тарифы. Те, что были — ушли в архив
В Android 14 появилась опция, которая даже не снилась владельцам iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии