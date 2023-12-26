Обновление OneUI 6.0 ломает полезную опцию на смартфонах Samsung Galaxy

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Пользователи смартфонов Samsung жалуются на баг в прошивке OneUI 6. Об этом пишет 9to5Google.



Судя по сообщениям, с проблемой чаще всего сталкиваются владельцы смартфонов Galaxy S23, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra и Galaxy A54. После обновления этих смартфонов до OneUI 6.0 на базе Android 14 они перестают подключаться к Android Auto по беспроводной связи.







Похоже, что проблема на стороне Google, поскольку компания оперативно включила её в свой список багов для скорейшего исправления. Однако патчей или рекомендаций для исправления пока не поступало. Если вы пользуетесь Android Auto, повремените с обновлением смартфона до Android 14.