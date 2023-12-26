Популярный бюджетник Samsung Galaxy наконец получил обновление OneUI 6.0 и Android 14

Фото: Samsung



Компания Samsung начала распространять свою новую оболочку для пользователей популярного «бюджетника» Galaxy. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, речь идет о Samsung Galaxy F23 5G. Как и



Компания Samsung начала распространять свою новую оболочку для пользователей популярного «бюджетника» Galaxy. Об этом пишет SamMobile.Согласно источнику, речь идет о Samsung Galaxy F23 5G. Как и было обещано ранее , для этого бюджетника вышло большое обновление OneUI 6.0 на базе Android 14. Сейчас оно может появиться не у всех владельцев смартфона, но в ближайшие несколько дней должно быть распространено по всему миру.



Сейчас Samsung раздает релиз OneUI 6 для тех, кто ранее ставил бета-версию этой ОС. Так что, если не хочется ждать, вы можете попробовать установить тестовую сборку, а потом сверху «накатить» релизную.