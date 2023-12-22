Вышло очень приятное обновление для старых часов Galaxy Watch

Фото: Phone Arena



Две старые модели смарт-часов Samsung получили обновление прошивки. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, прошивки R840XXU1DWK2 и R850XXU1DWK2 начали распространяться в странах Европы. Эти сборки предназначены для часов Samsung Galaxy Watch 3 и Samsung Galaxy Watch Active 2 и приносят на них, среди прочего, два новых циферблата.







Вочфейсы Stretched Time и Perpetual впервые появились в OneUI Watch 5, которая минимально совместима с Galaxy Watch 4, но, похоже, Samsung решила дать и более старым моделям часов новое оформление дисплея. Версия самой Tizen OS в Watch 3 и Active 2 остается неизменной.