Вышло очень приятное обновление для старых часов Galaxy Watch

Олег

Galaxy Watch

Фото: Phone Arena

Две старые модели смарт-часов Samsung получили обновление прошивки. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, прошивки R840XXU1DWK2 и R850XXU1DWK2 начали распространяться в странах Европы. Эти сборки предназначены для часов Samsung Galaxy Watch 3 и Samsung Galaxy Watch Active 2 и приносят на них, среди прочего, два новых циферблата.

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Вочфейсы Stretched Time и Perpetual впервые появились в OneUI Watch 5, которая минимально совместима с Galaxy Watch 4, но, похоже, Samsung решила дать и более старым моделям часов новое оформление дисплея. Версия самой Tizen OS в Watch 3 и Active 2 остается неизменной. 

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Источник:
Phone Arena
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