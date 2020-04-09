За последний месяц довольно много устройств Samsung обновились до Android 10. Несмотря на старание компании обновить как можно больше устройств, не обошлось и без проблем. Последняя версия прошивки с «десяткой» превращает в кирпичи смартфоны Galaxy A70.



Согласно источникам, проблема носит аппаратный характер. В этой модели смартфонов использовалось две версии контроллера, который отвечает за зарядку и управление экраном. Этот контроллер обновляется вместе с материнской платой каждый раз, когда выполняется установка обновления программного обеспечения. Процесс не завершается обновлением с поддержкой Android 10, судя по всему, Samsung забыла активировать необходимый код для блоков Galaxy A70 с более старой версией контроллера.



Проще говоря, это означает, что на некоторых устройствах Galaxy A70 установка Android 10 приводит к несоответствию между программным и аппаратным обеспечением. Смартфон начинает «думать», что батарея не заряжена и препятствует загрузке. Единственный способ решить эту проблему — заменить старый контроллер более новой версией, что подразумевает визит в сервисный центр.



Стоит отметить, что большинство сообщений о неудачном обновлении поступаю из Нидерландов. На данные момент неизвестно насколько распространена ситуация и затронуты ли устройства, продаваемые в других странах. Помимо этого, Samsung продолжает распространять обновление. Рекомендуем владельцам Galaxy A70 пока воздержаться от установки апдейта до получения более подробной информации.





