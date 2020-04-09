Компания Samsung выпустила обновление с апрельскими исправлениями безопасности для своего флагманского модельного ряда Galaxy S9 и S9+. Помимо этого в обновленную версию прошивки добавили ряд других улучшений.Согласно журналу изменений, этот апдейт повышает безопасность учетных записей Samsung, которые, вероятно, были отделены от обязательной двухфакторной авторизации облачного сервиса. Обновление также улучшает совместимость S9 и S9+ с приложением Camera Controller для смарт-часов Galaxy Watch. Оно позволяет управлять камерой смартфона с помощью совместимых часов.Новая версия прошивки также повышает стабильность приложений «Сообщения», «Контакты», «Галерея» и «Камера». В целом, после Android 10 с One UI 2.0, это первое обновление для Galaxy S9 и S9+, которое принесло больше, чем исправления для системы безопасности. Надеемся, что в ближайшее время Samsung все же выпустит оболочку One UI 2.1 для этих устройств.Загрузить и установить обновление по воздуху вы можете в «Настройках». Для этого откройте «Обновление ПО» → «Загрузка и установка». Напомним, что Samsung постепенно выкатывает обновления, поэтому если новая прошивка еще не доступна для вашего смартфона, то попробуйте проверить её наличие позднее.