Обновление watchOS 8.4 Release Candidate исправило проблему с зарядкой на Apple Watch 7. Об этом сообщает зарубежный профильный ресурс MacRumors.
Согласно источнику, владельцы Apple Watch Series 7 испытывали трудности с зарядкой своих часов. Дело в том, что при использовании сторонних зарядных устройств Watch 7 вели себя странно: в некоторых случаях зарядка стартовала, но прекращалась через несколько минут до переподключения к устройству, а в других часы отказывались заряжаться вовсе.
Обычно проблема возникала с недорогими зарядными устройствами от Amazon или китайских производителей — то есть, зарядки, не одобренные Apple. Однако у некоторых владельцев «семерок» часы «ругались» даже на сертифицированный Belkin, который официально продается на сайте Apple.
Если верить жалобам пользователей, то проблема появилась после обновления watchOS 8.3. Теперь же, в сборке watchOS 8.4 Release Candidate багов со сторонними зарядными устройствами больше не наблюдается. По сути, Apple починила то, что ранее сломала сама.
Ранее мы рассказали, что Apple начала работу по устранению серьезной уязвимости в браузере Safari. «Дыра» существует как на iOS/iPadOS 15, так и на macOS Monterey.
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