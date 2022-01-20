Apple перестала подписывать iOS/iPadOS 15.2 и все более ранние версии iOS и iPadOS. Об этом сообщает зарубежный ресурс 9to5Mac.
iOS 15.2 вышла уже довольно давно — в начале декабря 2021 года. Она включала в себя новый тарифный план Apple Music Voice, возможность отслеживать «аппетиты» приложений к вашим личным данным, блокировка откровенного контента на детских аккаунтах в iMessage, а также «Цифровое наследство».
Спустя примерно месяц, в первой половине января 2022 года, Apple развернула для всех совместимых устройств обновление iOS 15.2.1. По словам самой компании, оно принесло два исправления: поправило ошибку в CarPlay, а также закрыло уязвимость «нулевого дня» в HomeKit, которая могла вывести девайс из строя.
Теперь, спустя примерно неделю, Apple традиционно перестала подписывать все версии iOS и iPadOS старше, чем 15.2.1. На практике это означает, что пользователи больше не смогут откатиться на прошлые сборки системы — обычно это требуется для установки джейлбрейка. Впрочем, для iOS 15 полноценного эксплойта пока не существует.
Ранее мы рассказали, что Apple вновь заставляют отказаться защиты iOS и iPadOS и позволить устанавливать приложения в обход App Store. Давление очень серьезное.
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