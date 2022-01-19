Жительница США приобрела электромобиль Tesla, который ей доставили недособранным — брак был опасен для жизни. Об этом рассказали в Insideevs.com.
Согласно источнику, женщина по имени Эйприл Джи приобрела в салоне свежий электрокар Tesla Model 3 2022 года в городе Тампе, Флорида, США. Когда она получила свою покупку и пару раз на ней проехала, ее смутил странный скрипучий звук в задней части машины. Эйприл обратилась в службу поддержки Tesla и спросила, что делать.
Авторизованный сервис Tesla смог записать её на обслуживание аж только через три недели. Однако сотрудник службы поддержки связался с владелицей злополучного авто на следующий день и попросил записать дефект на видео со звуком. Эйприл добросовестно всё засняла и отправила в поддержку.
Спустя время с ней связался тот же сотрудник и сообщил: всем отделом они внимательно слушали запись и пришли к выводу, что машина издает совершенно нормальные звуки. Женщина рассердилась и потребовала перенести запись в сервис на дату поближе, на что поддержка посоветовала ей просто отбуксировать машину к сервису и оставить ее там в ожидании своей очереди, если она боится ездить на ней.
Получив такой ответ, Эйприл отправила видеозапись в сторонний сервис, специализирующийся на Tesla — его сотрудники тут же перезвонили и сказали срочно привезти авто на эвакуаторе. Оказалось, что машину с завода недоукомплектовали тормозными колодками!
На заднем левом колесе не было колодок, поэтому женщина слышала странный скрипящий звук. Если бы она его не заметила, то исход мог быть плачевным: помимо низкой эффективности тормозов как таковых, компьютерное управление положением авто на дороге тоже могло повести себя неправильно, спровоцировав аварию.
Само собой, менять пришлось еще и диск с суппортом, поскольку после езды без колодок они повредились — и всё за счет Эйприл, поскольку сервис был неавторизованным.
Ранее мы рассказали, что электрокары Tesla уже приезжали к покупателям недособранными — правда, в прошлый раз недоработка была гораздо менее опасна.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: