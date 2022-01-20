Илон Маск сделал заявление о разработке своего антропоморфного робота и пояснил, что он предпримет ради безопасности этой затеи. Об этом сообщает профильное издание electrek.co.
Речь идет о роботе Tesla Bot, который был представлен в прошлом 2021 году. Это человекоподобный робот от компании, производящей электромобили без тормозов, который призван быть помощником человеку в различных задачах. На презентации Маск объяснил, что разработка ПО для Tesla Bot будет сосредоточена в первую очередь на сложных сценариях для робота: то есть, его владельцу не придется говорить «подойди к столу, возьми правой рукой газету, развернись, подойди ко мне и протяни газету», а просто дать команду «подай газету» — и робот сам поймет, какие действия включает эта команда.
В своем последнем интервью Маск заверил, что он сделает всё возможное для «профилактики» восстания машин. Чтобы уберечь человечество от Tesla Bot, Илон пообещал децентрализовать управление всеми выпущенными роботами — то есть получение и обработка команд и апдейтов будет происходить не с одного общего сервера. Пока неясно, как Tesla сможет организовать децентрализацию управления роботами эффективным образом.
Одновременно с этим Илон написал в Twitter, что планирует заняться «общим искусственным интеллектом» и его планы связаны с разработкой Tesla Bot (кодовое название продукта — Optimus). Пока неясно, как два этих утверждения вообще могут существовать вместе — возможно, нам стоит приглядывать за Маском более пристально.
Ранее мы рассказали, что Илон готовит вторую версию Tesla Cybertruck, хотя еще даже не выпустил первую в массовое производство — журналисты подглядели лишь тестовый прогон электропикапа.
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