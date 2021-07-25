

Последнее обновление Windows 10 нарушило работу компьютеров с принтерами и сканерами. На этот факт обратил внимание профильный сайт NeoWin.



Проблемный патч имеет номер KB5004237. Он был разослал на компьютеры с Windows 10 начиная с 13 июля. Согласно источнику, это обновление вызывает проблемы при попытках печати с помощью принтера, подключенного по USB. Парадокс состоит в том, что этот апдейт был выпущен как раз для того, чтобы исправить работу с принтерами — некоторые проблемы наблюдались после мартовского накопительного патча.



Специалисты говорят, что работа с принтерами была нарушена из-за изменений, которые призваны закрыть уязвимость CVE-2021-22764. Кроме того, пострадало и функционирование смарт-карт для аутентификации пользователей — апдейт нарушает соединение с сервером авторизации.



Microsoft уже признала проблему, о чём официально заявила в СМИ:



После установки обновлений, выпущенных 13 июля 2021 года на контроллерах домена (DC) в вашей среде, принтеры, сканеры и многофункциональные устройства, которые не соответствуют разделу 3.2.1 спецификации RFC 4556 , могут не печатать при использовании смарт-карты (PIV) аутентификации

К слову, проблема затрагивает не только Windows 10. Июльский патч принес проблемы даже на некоторые сборки Windows 8.1 и Windows 7 SP1. Напомним, что «семерка» уже не поддерживается официально, и Microsoft выпускает для неё платные обновления. Получается, что пользователи Windows 7 получили проблемы за свой счет.



Microsoft пообещала, что исследует проблему и предоставит временное решение в ближайшее время.





