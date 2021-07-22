





Компания Microsoft ужесточила требования к компьютерам, на которые можно установить Windows 11, поэтому обновить можно будет далеко не все ПК. Впрочем, энтузиасты с XDA Developers уже нашли способ обойти ограничения, чтобы поставить Windows 11 даже на старые и формально не поддерживаемые машины.Windows 11 требует, чтобы у компьютера было как минимум 4 ГБ оперативной памяти, физический модуль шифрования данных TPM 2.0 и поддержка безопасной загрузки Secure Boot. Наличие всего этого проверяется на начальном этапе инсталляции, но можно внести данные в реестр, чтобы такая проверка не проводилась. Вот как это сделать:Запустите установку Windows 11 с помощью ISO-образа или загрузочного носителя. Когда в ходе инсталляции появится сообщение о несовместимости компьютера из-за несоответствия минимальным требованиям, вызовите командную строку сочетанием клавиш Shift+F10, впишите в ней команду regedit и нажмите Enter.Откроется редактор реестра. Перейдите в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup, нажмите на неё правой кнопкой мыши и создайте в ней раздел LabConfig. В этом разделе нажмите правой кнопкой мыши на пустое место и создайте 32-битные DWORD-параметры BypassTPMCheck, BypassRAMCheck и BypassSecureBootCheck. Присвойте каждому из них значение 1.





Закройте редактор реестра и командную строку, после чего нажмите кнопку возврата на окне с сообщением о несовместимости и начните процесс инсталляции заново. Проверка объёма оперативной памяти и наличия TPM 2.0 и Secure Boot проводиться не будет, вместо этого должен начаться процесс инсталляции Windows 11. Когда он завершится, компьютер несколько раз перезагрузится.



Имейте в виду, что Windows 11 может работать на несовместимых компьютерах нестабильно, с ошибками и аварийными перезапусками. Официальный выпуск Windows 11 состоится этой осенью, а сейчас доступны тестовые сборки, которые выпускаются в рамках экспериментальной программы Windows Insider.







