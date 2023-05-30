Обновление Windows 11 откатывает драйверы видеокарт AMD на старые версии

Фархад
AMD

Пользователи компьютеров под управлением Windows 11 обратили внимание, что система может автоматически устанавливать драйверы и заменять более новые версии на устаревшие. За этим следуют проблемы с некоторыми приложениями и играми.

Судя по жалобам на Reddit, Центр обновления Windows ошибочно заменяет драйверы видеокарт AMD в Windows 11. Как следствие, пользователи получают сообщение об ошибке: AMD Software: Adrenalin Edition, в котором говорится: «Центр обновления Windows мог автоматически заменить ваш драйвер AMD Graphics. Версия программного обеспечения AMD, которую вы запустили, несовместима с установленным драйвером AMD Graphics».

AMD

Представители AMD уже подтвердили, что Центр обновления Windows устанавливает драйвер универсальной платформы Windows (UWP) для оборудования Radeon GPU, который несовместим с текущей версией AMD Software.

Для решения этой проблемы AMD предлагает либо запретить Windows обновлять графические драйверы, либо переустановить AMD Software с сайта разработчика.
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Источник:
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