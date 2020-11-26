Google постоянно работает над улучшением процесса доставки обновлений операционной системы Android. В этих целях ранее была представлена технология Project Mainline, позволяющая обновлять ключевые компоненты операционки через Google Play. Разработчики с сайта XDA обнаружили, что компания начала переделывать среду Android Runtime (также известную как ART) в модуль Mainline, а это в свою очередь позволит обновлять дополнительные элементы ОС через Play Store.
Ожидается, что эти изменения будут завершены к выпуску Android 12. Таким образом с помощью новых изменений пользователям не придется ждать недели или месяцы для получения новой функциональности или исправления системы безопасности.
В XDA отмечают, что Google может обеспечить наилучшую совместимость, заставив среду ART вести себя одинаково на всех устройствах. Это приведет к тому, что производители гаджетов не смогут нарушить работу приложений своими обновлениями, а это в свою очередь должно повлиять на срок тестирования и запуска апдейтов. Стоит отметить, что в этих изменениях есть обратная сторона медали — компании могут потерять доступ к некоторым системным инструментам, которые они привыкли использовать в своих оболочках.
Изменения в процессе обновлений системных компонентов, поскольку регулярные обновления Android важны для большинства пользователей. Это по-прежнему не решит некоторые проблемы с апдейтами операционной системы Google, но пойдет на пользу патчам для системы безопасности, например, в ситуациях для экстренного устранения уязвимостей нулевого дня.
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