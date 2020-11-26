





Google постоянно работает над улучшением процесса доставки обновлений операционной системы Android. В этих целях ранее была представлена технология Project Mainline, позволяющая обновлять ключевые компоненты операционки через Google Play. Разработчики с сайта XDA обнаружили, что компания начала переделывать среду Android Runtime (также известную как ART) в модуль Mainline, а это в свою очередь позволит обновлять дополнительные элементы ОС через Play Store.Ожидается, что эти изменения будут завершены к выпуску Android 12. Таким образом с помощью новых изменений пользователям не придется ждать недели или месяцы для получения новой функциональности или исправления системы безопасности.В XDA отмечают, что Google может обеспечить наилучшую совместимость, заставив среду ART вести себя одинаково на всех устройствах. Это приведет к тому, что производители гаджетов не смогут нарушить работу приложений своими обновлениями, а это в свою очередь должно повлиять на срок тестирования и запуска апдейтов. Стоит отметить, что в этих изменениях есть обратная сторона медали — компании могут потерять доступ к некоторым системным инструментам, которые они привыкли использовать в своих оболочках.Изменения в процессе обновлений системных компонентов, поскольку регулярные обновления Android важны для большинства пользователей. Это по-прежнему не решит некоторые проблемы с апдейтами операционной системы Google, но пойдет на пользу патчам для системы безопасности, например, в ситуациях для экстренного устранения уязвимостей нулевого дня.