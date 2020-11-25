Windows 10

По данным Windows Central, компания Microsoft собирается интегрировать Play Маркет или какой-нибудь сторонний магазин с приложениями и играми для Android непосредственно в Windows 10. Благодаря этому на любом компьютере, ноутбуке и планшете с Windows 10 можно будет запускать мобильные приложения.

Уже сейчас в тестовых сборках Windows 10, выпускающихся в рамках программы Windows Insider, реализована работа с Android-приложениям. Но для их запуска требуется смартфон Samsung, причём поддерживаются только флагманские модели, а на компьютер нужно устанавливать приложение «Ваш телефон». В будущем можно будет обходиться без этого приложения и сопряжённого смартфона — приложения смогут запускаться непосредственно на компьютере. Нативно и без эмулятора.

Компания Microsoft и прежде пыталась объединить свою платформу с Android — она добавила отдельную подсистему на смартфонах с Windows 10 Mobile. Но тогда этот проект так и не был реализован полноценно из-за проблем с производительностью и стабильностью.


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