





Большинство сайтов использует протокол HTTPS для шифрования трафика. Это означает, что доступ к ним может быть ограничен, если на устройстве отсутствуют необходимые сертификаты. Такая ситуация произойдет со старыми смартфонами и планшетами на Android в 2021 году.Об этом сообщила компания Let’s Encrypt, которая в 2015 году вместе с IdenTrust ввела перекрестную подпись для сертификации сайтов с шифрованием. В сентябре 2021 года заканчивается срок действия сертификата, а это означает, что большинство старых устройств не сможет нормально открывать сайты.Действие совместного сертификата компаний истекает 1 сентября и продлять его они не договорились, поэтому Let’s Encrypt готова перейти на собственный сертификат. В связи с этим проблемы возникнут с устройствами, которые не получали обновлений с 2016 года, а это смартфоны и планшеты с Android 7.1.1 и более старыми версиями. У них в системах будет работать старый сертификат, который перестанет поддерживаться в следующем году.Решить проблему можно будет несколькими способами. Первый — приобрести устройство с актуальной версией операционной системы, второй — надеяться на выпуск производителем обновления с новыми сертификатами. Если эти оба варианта не подходят, то можно попробовать установить мобильный браузер Firefox, который использует собственное хранилище для сертификатов. Стоит отметить, что это не избавит от проблем в работе других приложений.Проблема носит довольно серьезный характер, поскольку корневые сертификаты Let’s Encrypt используются почти на трети доменов глобального интернета, а это более 200 миллионов сайтов по всему миру. Операционная система Android 7 и более старые версии установлены на 33% устройств.