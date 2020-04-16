Apple представила смартфон iPhone SE следующего поколения. Естественно, не обошлось без свежей подборки обоев специально для этого устройства. К сожалению, все эти изображения никогда не попадают в сеть официально, но благодаря стараниям различных пользователей вы сможете наслаждаться новыми обоями с SE 2020 на своем iPhone, iPad или любом другом мобильном устройстве.
Что касается самой новинки, Apple старается повторить успех предыдущей версии в корпусе iPhone 5S. На этот раз компания набила под завязку проверенный временем форм-фактор iPhone 8. Модель iPhone SE 2020 получил такой же процессор, как у модельного ряда iPhone 11, защиту от влаги и достойную камеру. Новинка доступна в трех цветовых решениях: черный, белый и (PRODUCT)RED.
Скачать обои iPhone SE
Скачать: iPhone | iPad
Скачать: iPhone | iPad
Что касается самой новинки, Apple старается повторить успех предыдущей версии в корпусе iPhone 5S. На этот раз компания набила под завязку проверенный временем форм-фактор iPhone 8. Модель iPhone SE 2020 получил такой же процессор, как у модельного ряда iPhone 11, защиту от влаги и достойную камеру. Новинка доступна в трех цветовых решениях: черный, белый и (PRODUCT)RED.
Скачать обои iPhone SE
Скачать: iPhone | iPad
Скачать: iPhone | iPad
Скачать: iPhone | iPad
Скачать для светлой темы: iPhone | iPad
Скачать для тёмной темы: iPhone | iPad
Скачать для светлой темы: iPhone | iPad
Скачать для тёмной темы: iPhone | iPad
Другие интересные обои для своего гаджета вы можете найти здесь.
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