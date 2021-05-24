





Сотрудник розничного магазина одного из операторов связи рассказал, что руководитель торговой точки заставляет писать объяснительные по поводу продажи смартфонов любых брендов, кроме Samsung. Это якобы направлено на повышение эффективности продаж.Судя по объяснительной, сотрудникам необходимо обосновать, по какой причине они продали смартфон какого-то другого бренда, а не Samsung. Из текста также следует, что продавцы должны отговаривать клиентов от покупки устройств любых других брендов и рассказывать о преимуществах продукции корейского производителя.Объяснительная написана не на бланке, а в произвольной форме без указания того, кому она адресована. Из этого можно было бы сделать вывод, что это вброс, но в комментариях отметилось несколько сотрудников оператора, которые подтвердили, что такое практикуется уже несколько лет.Вряд ли эти объяснительные отправляются руководству компании, скорее всего они остаются у руководителя торговой точки, а требование письменно оправдываться за продажи направлено на увеличение объёма реализации смартфонов, за которые оператор получает от поставщика наибольшее вознаграждение.