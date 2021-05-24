Сотрудник розничного магазина одного из операторов связи рассказал, что руководитель торговой точки заставляет писать объяснительные по поводу продажи смартфонов любых брендов, кроме Samsung. Это якобы направлено на повышение эффективности продаж.
Судя по объяснительной, сотрудникам необходимо обосновать, по какой причине они продали смартфон какого-то другого бренда, а не Samsung. Из текста также следует, что продавцы должны отговаривать клиентов от покупки устройств любых других брендов и рассказывать о преимуществах продукции корейского производителя.
Объяснительная написана не на бланке, а в произвольной форме без указания того, кому она адресована. Из этого можно было бы сделать вывод, что это вброс, но в комментариях отметилось несколько сотрудников оператора, которые подтвердили, что такое практикуется уже несколько лет.
Вряд ли эти объяснительные отправляются руководству компании, скорее всего они остаются у руководителя торговой точки, а требование письменно оправдываться за продажи направлено на увеличение объёма реализации смартфонов, за которые оператор получает от поставщика наибольшее вознаграждение.
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Судя по объяснительной, сотрудникам необходимо обосновать, по какой причине они продали смартфон какого-то другого бренда, а не Samsung. Из текста также следует, что продавцы должны отговаривать клиентов от покупки устройств любых других брендов и рассказывать о преимуществах продукции корейского производителя.
Объяснительная написана не на бланке, а в произвольной форме без указания того, кому она адресована. Из этого можно было бы сделать вывод, что это вброс, но в комментариях отметилось несколько сотрудников оператора, которые подтвердили, что такое практикуется уже несколько лет.
Вряд ли эти объяснительные отправляются руководству компании, скорее всего они остаются у руководителя торговой точки, а требование письменно оправдываться за продажи направлено на увеличение объёма реализации смартфонов, за которые оператор получает от поставщика наибольшее вознаграждение.
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Это не новый метод. Но понятно, Самсунг. Всё ясно.
Это было всегда!
Дилеры заключают партнерские соглашения с поставщиками на реализацию определенного кол-ва гаджетов, за что могут получить более низкую отпускную цену или дополнительные бонусы. Именно отсюда все эти идиотские акции, где 2й тел дают в подарок или наушники.
Помню еще Муртазин про евросеть писал, как они мечутся между самсой и нокией в зависимости от того, у кого выгоднее бонусы.
А вот с яблоками это не канает. Политика эппла в том, что они отгружают партию товара удобную им, а ты как дилер делай с ней что хочешь, деньги уже уплочены.
Объяснительная же эта влияет только на дальнейшие закупки телефонов. Своего рода маркетинговые исследования. Они позволяют выявить процент людей, которые пришли за конкретными гаджетами.