Обзор iPadOS 18: лучший апдейт или очередная халтура?

Я установил первую бета-версию iPadOS 18 сразу после окончания презентации WWDC 2024, но чтобы не делать преждевременных выводов, я выждал пару дней, попользовался большей частью новых функций и подготовил этот обзор.
Сразу скажу, что вам ставить iPadOS 18 в виде первой беты для разработчиков я не рекомендую. Лучше дождитесь хотя бы публичной сборки, которая выйдет в июле. Текущая версия сырая — некоторый софт иногда вылетает, но за прошедшие пару дней некоторые разработчики уже успели выпустить обновления своих приложений.
Кстати, мои коллеги Артём и Олег уже поделились своим опытом перехода на iOS 18 и macOS Sequoia, если вы это пропустили, обязательно чекните их обзоры.
Установка и первое впечатление
Я сознательно устанавливал систему на уже подуставший iPad Air 2020 года. Да, в нём нет чипа M-серии, поэтому некоторые новые функции я так и не опробовал. Тем не менее, «старичок» всё ещё работает довольно плавно и ни разу не зависал в iPadOS 18. Однако теперь для установки требуется не 12-13 ГБ свободной памяти, а больше 16 ГБ.
Небольшой лайфхак: если вы только установили новую версию ОС или бета-сборку, обязательно поставьте девайс на зарядку и дайте ему просканировать всё содержимое (3-12 часов), после этого перезагрузите устройство. Так вы не столкнётесь с быстрым разрядом батареи, подлагиваниями или рандомными перезагрузками.
Кастомизация
Сразу после установки я принялся изучать возможности кастомизации. В целом тут всё так же, как и в iOS 18 — можно менять цвет значков, расположение иконок на домашнем экране, расстановку виджетов в пункте управления, а также скрывать приложения и ставить на них пароль. Всё в мельчайших подробностях Артём разобрал в обзоре iOS 18. Особого смысла дублировать эту информацию нет.
От всех этих нововведений никакого «вау-эффекта» не возникло. Многие пользователи запоминают приложения по их иконкам. Я в их числе. Перекрашивая их в другие цвета, вы просто будете чаще путаться при поиске нужной утилиты. Как итог: от раскрашивания иконок я отказался. Возможность расстановки значков в любой части экрана — очень сомнительный плюс на iPad. Лучше бы разрешили ставить их ближе друг к другу, потому что сетка 4х6 с двух сантиметровыми отступами в 2024 году выглядит максимально нелепо.
В целом, Apple потеряла часть себя, разрешив такой моддинг — на планшетах и смартфонах это выглядит максимально колхозно, как самые уродские скины из Winamp.
Калькулятор
Этот момент можно описать одним словом — Amazing! Apple в очередной раз доказала, что она не стремится быть первой, а стремится быть лучшей. Почему не было калькулятора в iPad на протяжении 14 лет? Стива Джобса не устраивал просто увеличенный интерфейс приложения под iPhone на iPad. С годами инженеры прокачали нейросети Apple (да, они уже давно есть во всех гаджетах бренда), которые обрабатывают рукописный ввод прямо на устройстве, что позволило сейчас внедрить самый продвинутый калькулятор в мире.
Смотрите сами, в обычном виде это простой калькулятор для простых математических вычислений. При этом у него есть историй и встроенный конвертер величин/валют. При желании его можно перевести в режим научного калькулятора с большим количеством функций. Но и это ещё не всё. Самая имбовая фича — математические заметки. Вы просто пишете или рисуете от руки формулы или графики на экране, а система распознаёт ваши записи и считает всё. Ответ выводится таким же почерком, которым вы написали свою заметку. Согласитесь, «Эмэйзинг»! Правда, работает только с Apple Pencil. Учтите это, если вам нужны математические заметки.
На практике мне этот калькулятор абсолютно не нужен, но кому-то в этом мире он точно пригодится. Кстати, конвертировать величины или валюты мне намного удобнее в Spotlight — можно ввести нужный запрос прям на экране блокировке и моментально получить ответ.
Фото
Apple решила переосмыслить приложение «Фото» впервые за многие годы. Пока оно выглядит слишком загруженным и пользоваться им неудобно. Видимо, нужно время, чтобы к нему привыкнуть. Мне бы хотелось, чтобы в будущем Apple хотя бы предлагала вариант оставить прежний дизайн интерфейса для нативных приложений.
А как же многозадачность?
Увы, в этом году Apple снова не превратила iPadOS в macOS. Даже сомнительный Постановщик никто не стал прокачивать в этом году. И это печально. Получается, что iPad Pro M4 за $1000+ практически не использует всю свою мощь. Поэтому сейчас вполне можно сэкономить, купив iPad Pro на чипе M2 или условный iPad Air. Единственное — вы лишите себя OLED-дисплея, но для фонового проигрывания роликов на YouTube пойдёт и 60-Гц LCD-экран базового iPad.
Вместо заключения
Я уже около 5 лет пользуюсь бета-версиями ПО Apple, а все новые системы накатываю сразу в день релиза. За это время я всего дважды столкнулся с проблемами, но ни разу не откатывался на предыдущую сборку. Из недавнего был инцидент с бетой iOS 17.5 на iPhone, после чего я получил «чистый» смартфон без каких-либо данных. В случае с iPadOS 18 я не наблюдал никаких серьёзных багов, подвисаний или вылетов, как это было в прошлом году с iPadOS 17.
Просмотр видео на YouTube, работа с банковскими приложениями, игры из Apple Arcade, рисование в Procreate и Photoshop, а также многие другие утилиты работают стабильно. Стоит ли обновляться? Если гонитесь за кастомизацией — можете попробовать на свой страх и риск (предварительно сделав резервную копию). Во всех остальных случаях — разницы с iPadOS 17 нет.