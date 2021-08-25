



Samsung рассказала о функции TV Block, которая встроена во все относительно новые телевизоры бренда и позволяет удалённо блокировать устройств. Эта функция используется компанией в экстренных случаях.



Samsung пишет, что TV Block гарантирует, что телевизором будет пользоваться только его законный обладатель. Благодаря этой функции телевизор можно заблокировать по его серийному номеру и другим идентификаторам, когда он подключится к интернету и соединится с базой данных Samsung, куда внесена информация об украденных гаджетах.



Функция TV Block в частности была задействована компанией после серии грабежей во время беспорядков в ЮАР. Телевизоры были украдены со склада Samsung, но производителю не составило труда отследить украденные экземпляры по серийным номерам и заблокировать их. Вряд ли воры вернули компании украденные телевизоры, так что компания всё равно понесла убытки, но злоумышленники не смогли извлечь выгоду из украденных товаров.



Неизвестно, может ли Samsung заблокировать конкретный телевизор, если его владелец сообщит о краже, или функция TV Block используется самой компанией только в случае кражи крупной партии товара. В телевизорах Samsung также предусмотрена региональная блокировка — если приобрести на «сером» рынке устройство, предназначенное для другой страны, в какой-то момент оно перестанет работать. Эту блокировку можно снять самостоятельно (если есть нужные навыки) или обратившись к специалисту с опытом в таких делах.







