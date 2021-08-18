Apple отключила функцию SharePlay в последней бета-версии iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.
Компания официально сообщила, что отключила SharePlay в шестой бета-версии своих ОС. Кроме того, Apple уже сейчас поставила в известность, что iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey выйдут в сентябре без этой функции. Причины такого решения неизвестны. Компания уточнила лишь тот факт, что SharePlay вернется на устройства с новыми ОС позже в этом году, вместе с одним из минорных апдейтов.
Речь идет о фишке, которая стала одним из ключевых нововведений в FaceTime, нативном решении от Apple для общения по аудио- и видеосвязи. Функция SharePlay позволяет прямо во время видеозвонка FaceTime «расшаривать» (делиться) контент, который смотрит или слушает один из собеседников. Благодаря этой фиче все участники звонка могут смотреть одно и то же видео или слушать трек одновременно, причём между их устройствами синхронизируется даже текущий момент воспроизведения. Любой из участников может остановить, перемотать или возобновить воспроизведение для всех остальных.
SharePlay был показан на конференции WWDC для разработчиков 7 июня 2021 года вместе с другими ключевыми нововведениями будущих ОС от Apple. В iOS 15, помимо обновленного FaceTime, мы увидим переработанный браузер Safari, а в macOS Monterey — новые возможности по взаимодействию с другими устройствами из экосистемы Apple. Среди других необычных фишек будущих ОС — возможность скрыть человека или место со всех своих фотографий, а также нативная замена Google Authenticator прямо в iPhone или iPad. К слову, несколько изменений в Safari Apple уже откатила в текущих бета-версиях macOS 12.
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