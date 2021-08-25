В последней бета-версии мессенджера WhatsApp обнаружили новую функцию для взаимодействия с сообщениями, которая уже несколько лет используется в фирменном мессенджере от Apple — iMessage. Об этом сообщает профильный ресурс WABetaInfo, сотрудники которого регулярно исследуют новые бета-сборки мессенджера.
Речь идет о функции, которая позволяет оставлять реакции на любом сообщении в чате. В iMessage это реализовано так: пользователь просто удерживает палец на любом сообщении — как входящем, так и отправленном — и видит всплывающее облачко с шестью разными реакциями. Обычно пользователям Apple-девайсов доступны реакции сердечка, лайка, дизлайка, смеха, восклицания и вопроса.
К сожалению, текущая бета-сборка WhatsApp не содержит визуальных иконок будущих реакций, поэтому мы пока не знаем, сколько их будет и как они будут выглядеть. Однако разработчики обнаружили в коде приложения специальное оповещение. Оно должно появляться в чате у пользователя, который не обновил WhatsApp до последней версии, поддерживающей реакции.
Согласно источнику, реакции появятся приблизительно в одно время как на Android, так и на iOS — а может быть, даже в настольных версиях мессенджера. Кстати, ранее мы рассказали, что WhatsApp наконец решился создать версию приложения для iPad. Кроме того, этот мессенджер в последнее время стал основной платформой для нескольких мошеннических схем — мы рассказали, как их распознать.
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