Один из самых популярных сервисов Apple частично перестал работать в России

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В России частично не работает Apple TV+, на котором показывают фильмы и сериалы, в том числе снятые эксклюзивно для этого сервиса по заказу компании Apple. В остальных странах проблем с ним не наблюдается, на странице статуса сервисов указано, что он работает штатно.Apple TV+ не работает в России только в вебе и приложении для macOS. Мобильная версия для iPhone и iPad, а также приложения для Apple TV, Smart TV и игровых приставок PlayStation 5 функционируют без проблем.С чем связаны проблемы с доступом к Apple TV+, неизвестно. Не исключено, что это региональная блокировка со стороны Apple, поскольку неработоспособен сайт tv.apple.com/ru (отображается сообщение об ошибке «Не удаётся найти запрашиваемую страницу»), а сайты, созданные для других стран, открываются нормально. Включение VPN не помогает. Впрочем, есть вероятность, что возник обычный сбой, который в скором времени будет устранён инженерами Apple.Этой весной из-за известных событий компания Apple частично покинула российский рынок (например, прекратила продажи устройств, свернула деятельность платёжного сервиса Apple Pay, перестала принимать платежи в App Store с банковских карт), однако большинство её сервисов по-прежнему доступны россиянам, а на Apple TV появлялся контент с профессиональной русскоязычной озвучкой и дубляжом.