Apple TV+ Проблемы

Один из самых популярных сервисов Apple частично перестал работать в России

Александр


В России частично не работает Apple TV+, на котором показывают фильмы и сериалы, в том числе снятые эксклюзивно для этого сервиса по заказу компании Apple. В остальных странах проблем с ним не наблюдается, на странице статуса сервисов указано, что он работает штатно.

Apple TV+ не работает в России только в вебе и приложении для macOS. Мобильная версия для iPhone и iPad, а также приложения для Apple TV, Smart TV и игровых приставок PlayStation 5 функционируют без проблем.

С чем связаны проблемы с доступом к Apple TV+, неизвестно. Не исключено, что это региональная блокировка со стороны Apple, поскольку неработоспособен сайт tv.apple.com/ru (отображается сообщение об ошибке «Не удаётся найти запрашиваемую страницу»), а сайты, созданные для других стран, открываются нормально. Включение VPN не помогает. Впрочем, есть вероятность, что возник обычный сбой, который в скором времени будет устранён инженерами Apple.

Этой весной из-за известных событий компания Apple частично покинула российский рынок (например, прекратила продажи устройств, свернула деятельность платёжного сервиса Apple Pay, перестала принимать платежи в App Store с банковских карт), однако большинство её сервисов по-прежнему доступны россиянам, а на Apple TV появлялся контент с профессиональной русскоязычной озвучкой и дубляжом.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Rozetked
Cсылки по теме:
В сеть слиты сразу 7 долгожданных нововведений iPhone 15
Как оплатить подписки, игры и приложения на iPhone, iPad и Mac в России без наценок и комиссий
В России начали официально продавать карты пополнения iTunes. От ценников выпадут глаза

Рекомендации

Рекомендации

Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений
Стоит ли россиянам брать MacBook за границей в 2022 году? Есть несколько серьезных проблем
«Сбербанк» рассказал, как платить айфоном в России без Apple Pay
Wildberries увеличил плату за возврат (и урезал лимиты для бесплатного отказа от товара)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии