По данным «Ведомостей», Правительство РФ планирует выпустить мобильное приложение «Госдоки». Оно разрабатывается в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина», за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система».
В «Госдоках» можно будет хранить в электронном виде около 30 видов документов и предъявлять их в различных инстанциях, организациях и должностным лицам вместо бумажных версий этих документов. В их числе — паспорт, СНИЛС, полис ОМС, ИНН и водительское удостоверение.
На разработку приложения «Госдоки» и информационной системы, необходимой для функционирования сервиса, планируется потратить около 1,3 миллиарда рублей, 400 миллионов рублей выделены уже в этом году. При этом российские власти перестанут выдавать бумажные версии некоторых документов, полностью переведя их в электронный вид, что позволит экономить на печати и обслуживании документооборота до 5 миллиардов рублей ежегодно.
Пилотная версия «Госдоков» может быть выпущена в 2021 году. На первичном этапе воспользоваться приложением можно будет добровольно, а затем, скорее всего, граждан обяжут регистрироваться в новом сервисе при получении нужных им документов.
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Задолбался таскать с собой эту бумагу