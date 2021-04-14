Документы

По данным «Ведомостей», Правительство РФ планирует выпустить мобильное приложение «Госдоки». Оно разрабатывается в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина», за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система».

В «Госдоках» можно будет хранить в электронном виде около 30 видов документов и предъявлять их в различных инстанциях, организациях и должностным лицам вместо бумажных версий этих документов. В их числе — паспорт, СНИЛС, полис ОМС, ИНН и водительское удостоверение.

На разработку приложения «Госдоки» и информационной системы, необходимой для функционирования сервиса, планируется потратить около 1,3 миллиарда рублей, 400 миллионов рублей выделены уже в этом году. При этом российские власти перестанут выдавать бумажные версии некоторых документов, полностью переведя их в электронный вид, что позволит экономить на печати и обслуживании документооборота до 5 миллиардов рублей ежегодно.

Пилотная версия «Госдоков» может быть выпущена в 2021 году. На первичном этапе воспользоваться приложением можно будет добровольно, а затем, скорее всего, граждан обяжут регистрироваться в новом сервисе при получении нужных им документов.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Google вновь копирует Apple: приложениям на Android будет запрещено видеть установленное на смартфоне ПО Google вновь копирует Apple: приложениям на Android будет запрещено видеть установленное на смартфоне ПО

Windows 10 станет стабильнее: в системе изменят принцип работы сторонних драйверов Windows 10 станет стабильнее: в системе изменят принцип работы сторонних драйверов

Intel забыла выпустить драйвера для своих новых процессоров. Они продаются уже три дня Intel забыла выпустить драйвера для своих новых процессоров. Они продаются уже три дня