Компания Microsoft время от времени выпускает обновлённый пакет программ Office. В прошлом году почти одновременно с Windows 11 как отдельный продукт вышел Office, куда входят различные программы для работы с офисными файлами. В них появилось множество новых возможностей для совместной работы, что особенно актуально сейчас, когда многие перешли на удалёнку и трудятся дома. Сайт Keysfan проводит распродажу ключей для активации популярных продуктов Microsoft, в том числе и Office 2021. Распродажа приурочена к Китайскому новому году.
Основные особенности и преимущества Office 2021
Совместная работа с файлами. Office 2021 позволяет организовать совместную работу с файлами в режиме «удалёнки». Файлы хранятся в облаке, сотрудники могут редактировать их, дополнять, предлагать изменения — и всё это моментально синхронизируется у всех, кому предоставлен доступ к тому или иному документу. Изменения, которые вносятся разными людьми, отмечены разными цветами.
Дизайн и ощущение Windows 11. Все программы, включённые в пакет Office 2021, выполнены в том же стиле и дизайне, что и операционная система Windows 11. Визуальных изменений и улучшений очень много, хотя все программы совместимы не только с Windows 11, но и с Windows 10.
Интеграция Microsoft Teams. В программы из комплекта Office 2021 встроена поддержка чата Teams, благодаря чему можно совершать голосовые звонки и видеовызовы непосредственно при работе с документами. В настоящее время эта возможность реализована только в Windows 11, а в будущем она появится в Windows 10 и macOS. Имейте в виду, что поддержка Teams в полной мере реализована не во всех редакциях Office 2021.
Комплект программ Office 2021 может стать вашим, если вы приобретёте лицензионный ключ для его активации. На сайте Keysfan он продаётся всего за $31,01 (что в несколько раз дешевле, чем непосредственно у Microsoft), а ключ для активации Office 2019 можно приобрести ещё дешевле — за $25,88. На распродаже, которую проводит Keysfan, предусмотрены скидки до 62%.
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