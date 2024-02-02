Официально: Apple представит новый искусственный интеллект в этом году

Фархад
Кук смотрит в будущее
Фото: Vanity Fair

Во время сегодняшнего выступления перед инвесторами с отчётом о прибыли за первый финансовый квартал 2024 года, глава Apple Тим Кук прокомментировал работу компании над искусственным интеллектом.

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Кук заявил, что Apple вкладывает огромное количество времени и усилий в развитие ИИ, а первые нейросетевые функции нам представят позже в этом году.

«Глядя в будущее, мы продолжим инвестировать в эти и другие технологии, которые будут формировать будущее. Это включает в себя искусственный интеллект, на который мы продолжаем тратить огромное количество времени и усилий, и мы рады поделиться подробностями нашей продолжающейся работы в этом направлении позже в этом году», — Тим Кук.

Ожидается, что будущая iOS 18 станет крупнейшим обновлением программного обеспечения за всю историю Apple. Отчасти это будет связано с огромным количеством функций ИИ.

Пока неясно, как именно Apple интегрирует нейросети в свои устройства, и заменит ли компания Siri на новый ИИ. Скорее всего, официальный анонс состоится уже в июне на Всемирной конференции разработчиков WWDC 24.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3472
kardigan
Работали они! Купили готовый, подтянули инженеров и пытаются внедрить купленное в свою супер тупую Siri , которую своими силами не могли довести до ума долгими годами.
38 минут назад
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