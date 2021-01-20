Оказалось, что снять оголовье наушников AirPods Max можно с помощью инструмента для извлечения SIM-карт. Это может косвенно намекать на возможность выпуска сменных разноцветных аксессуаров.
Похоже, что полноразмерные наушники Apple обладают модульной конструкцией, позволяющей сочетать различные схемы расцветки. Ранее это достигалось благодаря съёмным амбушюрам на магнитном креплении, которые продаются отдельно. Теперь пользователи обнаружили, что если вставить инструмент для извлечения SIM-карты в небольшое отверстие над динамиком, то пружины закрепляющие соединение оголовья и чашек разожмутся, тем самым освободив крепление.
После снятия оголовья становится доступным небольшой разъём для обмена питанием и, возможно, данными между наушниками. Также стоит отметить, что этот порт имеет некоторое сходство с Lightning. Вполне вероятно, что пользователи смогут менять оголовья с разных AirPods Max, чтобы получить нестандартные расцветки.
Предполагается, что от идеи сменного оголовья Apple отказалась перед запуском AirPods Max. Ранее вице-президент компании по промышленному дизайну Эванс Хэнки заявлял, что было создано сотни вариантов дизайна наушников. Издание Bloomberg спрогнозировало, что Apple откажется от концепции сменного оголовья в пользу ускорения производства.
Вполне возможно, что такая система съемной дужки является «хвостом» изначального модульного подхода к конструкции наушников. С другой стороны, это функция может нести сервисный характер и предназначена исключительно для облегчения ремонта AirPods Max.
Тем не менее такое решение довольно необычное для наушников, передающих питание через оголовье. Возможность легко снимать этот элемент выглядит хорошо продуманной концепцией с точки зрения ремонтопригодности. Пользователям, которые захотят снять оголовье со своих AirPods Max нужно проявить осторожность, поскольку пока неизвестно, как эти действия повлияют на гарантийное обслуживание.
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Похоже, что полноразмерные наушники Apple обладают модульной конструкцией, позволяющей сочетать различные схемы расцветки. Ранее это достигалось благодаря съёмным амбушюрам на магнитном креплении, которые продаются отдельно. Теперь пользователи обнаружили, что если вставить инструмент для извлечения SIM-карты в небольшое отверстие над динамиком, то пружины закрепляющие соединение оголовья и чашек разожмутся, тем самым освободив крепление.
После снятия оголовья становится доступным небольшой разъём для обмена питанием и, возможно, данными между наушниками. Также стоит отметить, что этот порт имеет некоторое сходство с Lightning. Вполне вероятно, что пользователи смогут менять оголовья с разных AirPods Max, чтобы получить нестандартные расцветки.
Предполагается, что от идеи сменного оголовья Apple отказалась перед запуском AirPods Max. Ранее вице-президент компании по промышленному дизайну Эванс Хэнки заявлял, что было создано сотни вариантов дизайна наушников. Издание Bloomberg спрогнозировало, что Apple откажется от концепции сменного оголовья в пользу ускорения производства.
Вполне возможно, что такая система съемной дужки является «хвостом» изначального модульного подхода к конструкции наушников. С другой стороны, это функция может нести сервисный характер и предназначена исключительно для облегчения ремонта AirPods Max.
Тем не менее такое решение довольно необычное для наушников, передающих питание через оголовье. Возможность легко снимать этот элемент выглядит хорошо продуманной концепцией с точки зрения ремонтопригодности. Пользователям, которые захотят снять оголовье со своих AirPods Max нужно проявить осторожность, поскольку пока неизвестно, как эти действия повлияют на гарантийное обслуживание.
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