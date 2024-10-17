Онлифанщицы придумали, как показывать себя голышом на YouTube

Вебкам-модели, торгующими своими изображениями в интернете, придумали, как рекламировать свои тела в YouTube. Эта площадка запрещает публикацию видео с обнажёнными телами, но есть несколько исключений — их и заобьюзили хитрые дамы.
Девушки массово выкладывают видео, в которых на их тела нанесена краска. Обычно в таких роликах они прибираются в своих квартирах или рисуют, медленно передвигаясь и томно рассказывая об этом процессе, намекая на что-то большее.
Подобные видео набирают миллионы просмотров в день. YouTube их не блокирует, поскольку боди-арт на этой площадке считается искусством и потому разрешён — а девушки день за днём наносят на себя всё меньше и меньше краски. В описаниях под роликами по традиции приводятся ссылки на их профили в других сервисах, где заинтересованные люди могут заплатить им деньги, чтобы получить более гораздо откровенный контент.
Ранее такие модели были не столь сообразительны — они рекламировали себя с минимумом одежды, изображая медленные танцы или занятия йогой.
Девушки массово выкладывают видео, в которых на их тела нанесена краска. Обычно в таких роликах они прибираются в своих квартирах или рисуют, медленно передвигаясь и томно рассказывая об этом процессе, намекая на что-то большее.
Подобные видео набирают миллионы просмотров в день. YouTube их не блокирует, поскольку боди-арт на этой площадке считается искусством и потому разрешён — а девушки день за днём наносят на себя всё меньше и меньше краски. В описаниях под роликами по традиции приводятся ссылки на их профили в других сервисах, где заинтересованные люди могут заплатить им деньги, чтобы получить более гораздо откровенный контент.
Ранее такие модели были не столь сообразительны — они рекламировали себя с минимумом одежды, изображая медленные танцы или занятия йогой.
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