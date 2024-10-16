YouTube подарит всем желающим Premium-опцию абсолютно бесплатно



Компания Google анонсировала три новых полезных опции для зрителей YouTube. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, в ближайшие несколько недель в приложении YouTube появятся новые удобные фичи для потребления контента. Первое нововведение — таймер сна. Пользователь может установить таймер автоматической остановки воспроизведения видео через 10, 15, 20, 30, 45 либо 60 минут. С начала года опция была доступна Premium-подписчикам, а теперь откроется для всех желающих.







Второе нововведение касается плейлистов. Вскоре каждый сможет приглашать других пользователей для совместного формирования и просмотра плейлистов с помощью ссылки либо QR-кода. Также YouTube добавит больше настроек для кастомизации и персонализации плейлистов. Например, вы сможете добавить собственную обложку или создавать новые листы с помощью нейросетей. Также пользователь сможет голосовать за видео в плейлистах, чтобы сделать дальнейшие подборки более релевантными.



Третья опция — обновленный мини-плеер. Недавно он уже обновился, превратившись в прямоугольное окно просмотра из обычной полосы внизу дисплея. Теперь мини-окно можно будет перемещать по всему экрану, а также при необходимости менять его размер.