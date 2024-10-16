YouTube подарит всем желающим Premium-опцию абсолютно бесплатно

Олег

YouTube


Компания Google анонсировала три новых полезных опции для зрителей YouTube. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, в ближайшие несколько недель в приложении YouTube появятся новые удобные фичи для потребления контента. Первое нововведение — таймер сна. Пользователь может установить таймер автоматической остановки воспроизведения видео через 10, 15, 20, 30, 45 либо 60 минут. С начала года опция была доступна Premium-подписчикам, а теперь откроется для всех желающих.

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Второе нововведение касается плейлистов. Вскоре каждый сможет приглашать других пользователей для совместного формирования и просмотра плейлистов с помощью ссылки либо QR-кода. Также YouTube добавит больше настроек для кастомизации и персонализации плейлистов. Например, вы сможете добавить собственную обложку или создавать новые листы с помощью нейросетей. Также пользователь сможет голосовать за видео в плейлистах, чтобы сделать дальнейшие подборки более релевантными.

Третья опция — обновленный мини-плеер. Недавно он уже обновился, превратившись в прямоугольное окно просмотра из обычной полосы внизу дисплея. Теперь мини-окно можно будет перемещать по всему экрану, а также при необходимости менять его размер. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

kardigan
+3748
kardigan
Нах.. нам эта опция, если кина не будет?
) или пользовать впн, которые сыпятся и отваливаются?
час назад в 14:23
#
Олег Воронин
+2377
Олег Воронин kardigan
не рутуб же смотреть.
У меня кино прекрасно показывает.
час назад в 14:33
#
kardigan
+3748
kardigan Олег Воронин
Провайдер Ростелеком.. это печально, но на другого оператора перейти не могу…
55 минут назад
#

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