



По данным «Коммерсанта», российские власти планируют ослабить требования к операторам фиксированной и мобильной связи. Их могут временно освободить от обязанности хранить пользовательские данные, включая голосовые записи, переписку и трафик за 30 последних суток.



Эти меры будут приняты в качестве экономической поддержки операторов на фоне убытков, которые они несут из-за последствий пандемии коронавируса COVID-19. На исполнение законов Яровой, который в том числе предусматривают хранение пользовательского трафика, операторы ежегодно тратят десятки миллиардов рублей, причём их расходы постоянно увеличиваются, поскольку они должны закупать новое оборудования, расширяя хранилища данных.



Аудиторская компания PwC подсчитала, что на исполнение законов Яровой приходится до 20% от капительных трат операторов. Для МТС это 50 миллиардов долларов, для «Билайна» — 45 миллиардов, а для «МегаФона» — 40 миллиардов.



«Коммерсант» называет и другие возможные меры поддержки российских операторов. Среди них — троекратное снижение платы за использование частот до конца 2020 года, отсрочка по налогам при модернизации сети, льготное кредитование и снижение страховых взносов на 14%.







